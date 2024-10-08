08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Аудитория YouTube в РФ сократилась на 5 млн человек

Аудитория YouTube в РФ сократилась на 5 миллионов человек, рассказал член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин. Об этом сообщает телеграм-канал ДумаТВ.
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По данным Mediascope, теперь канал смотрят 47 миллионов пользователей. Снижение спроса на YouTube связано с замедлением работы видеохостинга в РФ. Из-за этого пользователи перешли на другие сервисы.

В списке самых популярных интернет-ресурсов YouTube занимает шестое место. В первую пятерку популярных вошли WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ), Яндекс, Google, Telegram иВКонтакте. За год больше всех выросла аудитория у Telegram. Она по итогам сентября составила 63 миллиона человек.

Также в список вошли Wildberries, TikTok и Дзен.

По мнению депутата Госдумы Антона Немкина, популярность YouTube в России будет снижаться и дальше, тем более, что в стране уже есть качественные альтернативы.

Рейтинг топ-10 ресурсов по запросу "Известий" составили в Mediascope. Данные подсчитали по среднесуточному охвату среди пользователей старше 12 лет.

Теги: YouTube, ватсапп, вконтакте, яндекс, Google, Telegram


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