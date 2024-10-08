08 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров обсудил с армянскими коллегами квадроберов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил движение квадроберов с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

"У вас есть квадроберы?" - спросил Лавров у Мирзояна во время ожидания переговоров лидеров двух стран. "В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят, как животные", - приводит ТАСС слова министра.

Мирзоян ответил, что знает о новом движении. В свою очередь посол Армении в России Арсенян сообщил, что в Европе квадроберы уже определяют себя как гендер.

В России движение квадроберов просят признать деструктивным и экстремистским и запретить его на территории страны. Также требуют запретить продажу товаров, связанных с новым движением. С таким запросом "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру.

Также стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.

Квадроберы - представители молодежной субкультуры, которые передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

Теги: лавров, квадроберы, армения


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