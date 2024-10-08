В Прикамье предложили перераспределить градостроительные полномочия трех муниципалитетов на уровень региона

В Прикамье предложили перераспределить градостроительные полномочия трех муниципалитетов на уровень региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Речь идет о Пермском муниципальном округе, Краснокамском и Добрянском городских округах. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент. Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании в октябре.

В случае принятия законопроекта с 1 января 2025 года на уровень региона будут переданы полномочия по утверждению и изменению генпланов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также утверждению состава и порядка работы комиссии по подготовке ПЗЗ.

Согласно проекту закона, уполномоченный государственный орган исполнительной власти края сможет принимать решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории, её изменении и отмене (за исключением полномочий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний).

Как считают авторы законопроекта, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит гибко и оперативно решать задачи градостроительной политики города Перми и смежными с ним муниципалитетами (Пермский, Краснокамский и Добрянский округа).