Екатеринбургские депутаты проголосовали за предоставление помещений НКО в обход торгов

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили предоставление свободных помещений некоммерческим организациям (НКО) в обход процедуры проведения торгов. Это решение распространяется на НКО из сферы искусства, культуры, образования, просвещения и добровольчества.

Насчет последних высказался депутат Владимир Захаров, пояснив, что помещения нужны добровольцам, занимающимся плетением сетей для российской армии, а также производством и сбором другого гуманитарного груза для нужд участников СВО.

"За" проголосовали 26 депутатов. Трое воздержались.

Напомним, что проблема с помещениями для добровольческих отрядов в Екатеринбурге действительно существует. Например, в июле волонтерский центр "Уралочки для СВОих" столкнулся с сопротивлением, но не на поле боя, а с местными жителями, недовольными соседством с активистами. Из-за этого вся работа центра попала под угрозу, а оказывать помощь практически не представлялось возможным.