Более 50 граждан Франции хотят переехать в Россию

Около 50 обращений от французов о разрешении на временное проживание в России поступило в консульский отдел посольства России во Франции. Об этом "Известиям" рассказали в дипмиссии.

Указ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" выпущен 19 августа 2024 года.

За временным проживанием в России могут обращаться иностранцы, которые не принимают нравственную политику своих государств.

На сайте посольства Франции создали специальный информационный раздел, который разъясняет, как получить визу с целью последующего обращения в МВД России с заявлением о выдаче РВП.