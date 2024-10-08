ВЦИОМ: VK Видео обгоняет YouTube по количеству просмотров на смартфонах

Российские интернет-пользователи чаще всего смотрят видео на платформе VK Видео, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Речь идет о просмотрах на смартфонах. По данным опроса, первенство занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%). Далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в Одноклассниках (50%).

Смотреть контент на компьютерах и ноутбуках чаще предпочитают пользователи Twitch (54%), Видео в Одноклассниках (42%), Дзен Видео (40%), RUTUBE (34%) и YouTube (25%).

В топ-3 видеосервисов по оценкам пользователей вошли YouTube, VK Видео и Дзен Видео (71%, 54% и 51% соответственно довольны их использованием). Далее следуют Twitch (46%), Видео в Одноклассниках (40%) и RUTUBE (39%). При этом среди пользователей YouTube наиболее высокая доля отказавшихся от сервиса — каждый пятый (21%) отметил, что ранее пользовался платформой, а сейчас — нет.

Ранее поисковики сократили показ контента с YouTube. При запросах пользователей, прежде всего, предлагаются российские платформы, такие как Rutube, VK Видео и отечественные онлайн-кинотеатры. Как заявил директор РАЭК Сергей Гребенников, так как поисковая система – это алгоритм, который реагирует на запрос, то меняется и первая строка выдачи. А с приходом осени скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня. Как говорят независимые эксперты, пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. При этом на мобильных устройствах ситуация лучше и время ожидания открытия первого кадра увеличилось в 2,5 раза.