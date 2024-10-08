Зимнюю версию электрического мотоцикла Aurus Merlon представили в России

Зимнюю версию электрического мотоцикла Aurus Merlon представили в России. Он предназначен для сопровождения кортежа первых лиц государства, пишут "Известия".

Зимняя версия разработана в государственном научном центре РФ "НАМИ". Ее представили сегодня на Петербургском международном газовом форуме.

Вариант мотоцикла выделяется своим футуристическим дизайном бокового прицепа. Внутри него находится дополнительная тягово-аккумуляторная батарея. Она увеличивает запас хода зимой.

Aurus Merlon предназначен для эксплуатации при температурах от −25°C до +40°C. В мотоцикле есть подогрев сидений и ручек, аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки.

Максимальная скорость Merlon превышает 200 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Предзаказ на новинку уже открыт, модель поступит в продажу в 2025 году.