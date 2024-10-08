Хакеры второй день держат сайты свердловских судов в нерабочем состоянии

Сайты свердловских судов уже второй день подвергаются хакерским атакам. Речь идет также и об остальных российских сайтах судов с доменом sudrf.ru, принадлежащих ГАС "Правосудие".

Напомним, что зайти на сайт Свердловского областного суда и Арбитражного суда региона невозможно с 7 октября. В первом случае пресс-служба облсуда опубликовала в своем Telegram-канале список контактов для связи, а арбитраж разместил пояснение в социальных сетях, отметив, что в судебной системе наблюдаются технические неполадки, ведущие к невозможности проведения онлайн-заседаний 07.10.2024 и 08.10.2024.

Всю ответственность за атаки на себя взяла группировка хакеров BO Team. По их словам, команда системного администрирования телекоммуникаций ФГБУ ИАЦ судебного департамента якобы "не только открыла ворота, но и не захотела делать бэкапы".

Напомним, что 7 октября также была произведена атака на сетевые сервисы ВГТРК. Из-за этого стали недоступны онлайн-площадки каналов "Россия-1", "Россия-24", радиостанции "Вести FM", "Маяк" и другие. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием и в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании.