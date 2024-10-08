Горбачев получил срок за махинации при создании в Арктике объектов Минобороны

Экс-глава АО "Главное управление обустройства войск" Евгений Горбачев получил срок за махинации с деньгами, выделенными на создание в Арктике объектов Минобороны.

По делу о хищении 232 млн руб. Горачев получил пять с половиной лет колонии общего режима, пишет ТАСС.

По версии следствия, Горбачев причастен к хищению денег, которые были выделены для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.