Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Великобритания ввела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Об этом сообщило МИД Британии, пишет ТАСС.

В санкционный список также попали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 27-й научный центр Минобороны в Москве и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны. Такое решение объяснили тем, что РХБЗ якобы ответственны за применение химоружия на Украине.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ использовали в августе 2024 года в Судже химическое оружие. Также стало известно, что Киев готовит провокацию для того, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ.

Сегодня Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Об этом сообщается на сайте Совета.

По новому режиму, лица и организации, которые попадут в список, будут подлежать заморозке активов, а гражданам и компаниям в ЕС не смогут предоставлять средства. Физическим лицам из списка будет запрещено перемещаться через территорию Евросоюза.