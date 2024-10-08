08 Октября 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Великобритания ввела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Об этом сообщило МИД Британии, пишет ТАСС.

В санкционный список также попали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 27-й научный центр Минобороны в Москве и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны. Такое решение объяснили тем, что РХБЗ якобы ответственны за применение химоружия на Украине.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ использовали в августе 2024 года в Судже химическое оружие. Также стало известно, что Киев готовит провокацию для того, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ.

Сегодня Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Об этом сообщается на сайте Совета.

По новому режиму, лица и организации, которые попадут в список, будут подлежать заморозке активов, а гражданам и компаниям в ЕС не смогут предоставлять средства. Физическим лицам из списка будет запрещено перемещаться через территорию Евросоюза.

Теги: РХБЗ, санкция, Великобритания, Лондон, Евросоюз


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