Путин провел переговоры с Алиевым

В Кремле состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Разговор зашел, в частности, о товарообороте между государствами.

Путин напомнил, что товарооборот между двумя странами составляет $4,3 млрд. Он уточнил, что Россия и Азербайджан реализуют много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития.

Алиев сообщил, что переговоры – хорошая возможность "ещё раз пройтись по этим вопросам", потому что повестка дня достаточно обширная, и те проекты, особенно новые, которые президенты наметили в Баку в августе, требуют постоянного внимания и контроля, сообщает пресс-служба Кремля.