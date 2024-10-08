08 Октября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

У Шольца нет мирного плана по Украине, заявили в кабмине ФРГ

Сообщение о существовании у канцлера ФРГ Олафа Шольца "мирного плана" по Украине не соответствует действительности, заявил источник в кабмине ФРГ.

"Ничего подобного нет", - сказал он. По его словам, несколько недель назад в газете появилась информация о том, что якобы существует "мирный план" Шольца. "Там была речь о "Минске-3". О нем в любом случае не может быть и речи", - цитирует ТАСС источника.

При этом в кабмине отметили, что Шольц по-прежнему готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, для канцлера это "не является табу". Однако Шольц будет готов связаться с Путиным, если для такого разговора настанет "правильный момент", нужно будет направить "ясный сигнал" или возникнет "конкретный вопрос".

Ранее в СМИ сообщалось, что Шольц разрабатывает новый план мирного урегулирования, в соответствии с которым Украина будет вынуждена отдать России часть своей территории. В начале сентября пресс-секретарь Правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявлял о готовности Шольца к контакту с Путиным, но "в подходящее время".

Тогда же о необходимости провести переговоры по поводу завершения украинского конфликта высказывался и сам канцлер. "Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней военной ситуации к миру быстрее, чем это кажется на данный момент", – пояснил Олаф Шольц.

Теги: шольц, украина, мирный план


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