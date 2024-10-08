Страховая пенсия по старости может достигнуть 24 тысяч рублей в следующем году

Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2025 года достигнет 24 тыс. 059 рублей. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, пишет ТАСС.

Размер социальной пенсии к концу следующего года должен быть 15 тыс. 456 рублей. Она увеличится на 1 тыс. 980 рублей, или на 14,7%. Страховая пенсия станет больше на 1 634 рубля (плюс 7,5%) до 23 481 рубля.

"Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 году с 1 января на индекс потребительских цен за прошедший год и определена на уровне 7,3%. В 2026 - 2027 годах индексация страховой пенсии осуществляется два раза в год", - следует из текста документа.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ("ЕР") Светлана Бессараб заявила, что у россиян может быть низкая пенсия, только если они мало работали, либо получали зарплату в конверте. Она отметила, что средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет 23 тыс. рублей.