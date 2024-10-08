Свердловский облсуд не стал выдворять в Киргизию мать с ребенком-инвалидом

Свердловский областной суд пожалел гражданку Киргизии с ребенком-инвалидом на руках, несмотря на многолетнее нарушение миграционного законодательства. О решении Фемиды сообщает пресс-служба суда.

Несколько лет назад Оксана Фарафонова продала свое имущество в Кыргызстане, раздала средства взрослым детям, а в 2018 году переехала в Россию к пожилой матери, с которой фактически не проживала. Спустя время женщина родила дочь-инвалида, оформив ей гражданство все того же Кыргызстана. При этом вопросы, связанные с миграционным статусом, она продолжала игнорировать.

Органы ФМС все же установили факт фиктивной постановки на учет Фарафоновой, и в 2022 году Туринский районный суд назначил ей наказание в виде 2 тыс. руб. без выдворения. Однако и спустя два года штраф так и не был оплачен.

В 2024 году Фарафонову снова привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Учитывая, что женщина не предпринимает никаких действий, чтобы легализовать свое пребывание в России, официально не трудоустраивается и не проживает по месту регистрации, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа и выдворения за пределы РФ. Постановление суда было решено обжаловать.

Свердловский областной суд изучил материалы дела и смягчил наказание, заменив выдворение со штрафом на минимальную санкцию - 150 часов обязательных работ.