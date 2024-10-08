08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Тюменский опыт работы представят на XV Всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Вместе в Год семьи"

Тюменский опыт работы представят на XV Всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Вместе в Год семьи", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие проходит в Великом Новгороде с 8 по 10 октября. В нем примут участие ведущие эксперты социальной сферы со всей страны для обмена успешными практиками и профессионального диалога. 

Руководитель делегации региона, начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова отметила, что Тюменская области станет ключевым партнером площадки, посвященной решению проблем семей, связанных с алкогольной зависимостью.

"Специалисты департамента презентуют региональную систему социальной реабилитации граждан, употребляющих психоактивные вещества,  поделятся успешными практиками поддержки семей, оказавшихся в сложной ситуации. Также представим опыт по комплексному сопровождению и реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сообщила она.

Лучшие практики по поддержке семей отметят во время церемонии профессионального признания — награждения лидеров всероссийского форума.

Напомним, Тюменская область по предложению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в этом году станет стажировочной площадкой для субъектов России по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.

Теги: Вместе — ради детей, Год семьи, Тюмпенская область, дети


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