Нобелевскую премию по физике присудили за фундаментальные исследования нейросетей

Нобелевскую премию по физике получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Их наградили "за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей, пишет РБК.

Лауреаты занимались статистической физикой. Их работа в итоге и привела к созданию нейросетей.

Ранее премию в области медицины и физиологии получили американцы Виктор Эмброс и Гэри Равкун. Их наградили за открытие микроРНК. Ученые выяснили, что эти клетки контролируют гены, кодирующие белки.

Объявление лауреатов Нобелевской премии проходит в Осло и Стокгольме с 7 по 14 октября. Завтра объявят лауреатов по химии, 10-го числа по литературе, 11-го назовут лауреата Нобелевской премии мира.