Бывшего следователя СК приговорили к 16 годам колонии за рекордную взятку в биткойнах

Суд в Московской области назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах.

Как передает РИА Новости, также ему назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в госорганах, он лишен звания "майор юстиции".

Его бывшей подчиненной Кристине Ляховенко суд назначил 9 лет колонии, запрет на 8 лет занимать должности в госорганах и лишил звания "старший лейтенант юстиции".

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, майору юстиции Марату Тамбиеву вменяли 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тысячи 718 биткоинов (7,3 млрд рублей). Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником в истории РФ.

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева, по версии следствия, была Ляховенко. Она также не признает свою вину.