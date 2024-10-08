Суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Портнягина

Суд отпустил из-под домашнего ареста предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Ему смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

Портнягиван заявил, что сумма уплаченного долга перед государством составляет 188 млн рублей, а основная сумма долга была погашена за восемь месяцев до возбуждения дела, передает ТАСС.

Напомним, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. Сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к блогеру – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia". В августе стало известно, что Портнягин оплатил 63 млн рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов.