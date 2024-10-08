Мэрию Тюмени обязали быстрее расселить аварийный дом

Администрацию Тюмени обязали быстрее расселить аварийный дом. Речь идет о доме № 10 микрорайона Лесного.

Еще в 2018 г. мэрия признала дом аварийным. Жителей должны расселить до 1 января 2029 г. Учитывая аварийное состояние дома, за это время могут произойти необратимые последствия как для жильцов, так и для других людей. Установленный срок расселения является чересчур долгим.

Прокурор обратился в суд, требуя обязать мэрию установить новый, более разумный срок расселения. Иск удовлетворен, сообщает прокуратура Тюменской области.