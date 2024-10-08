Игорь Бабушкин: Нужно помогать инвесторам и свести к минимуму бюрократию

Работа по повышению инвестпривлекательности Астраханской области стала темой рабочего совещания под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

Астраханская область входит в число регионов-лидеров по снижению административных барьеров для бизнеса. В прошлом году на 100 астраханских предпринимателей в среднем приходилась только одна проверка. Также наблюдается положительная динамика по увеличению числа субъектов МСП и количества занятых в малом и среднем бизнесе.

Министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская доложила о состоянии инвестклимата в регионе. По итогам прошлого года правительством было выстроено прямое взаимодействие с инвесторами в целях оперативного решения возникающих вопросов. Позитивную роль сыграла работа инвестиционного комитета при губернаторе. Значительно улучшился показатель количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу человек населения. На это повлиял рост количества субъектов МСП на 3,6% и увеличение вдвое численности самозанятых.

Игорь Бабушкин отметил, что правительству совместно с администрациями муниципальных образований необходимо принимать более действенные меры для улучшения инвестиционного климата в регионе. Отдельной работы требует сокращение сроков присоединения к инженерным сетям, выдаче разрешений на строительство, получению земли в аренду. Благодаря введению регионального инвестиционного стандарта перечисленные процедуры стали проходить для инвесторов быстрее. К примеру, по сравнению с 2020 годом подключение к сетям газораспределения снижено с восьми до 4,5 месяца.

«Считаю, что этого недостаточно. Профильным ведомствам: минпрому и минстрою необходимо совместно с ресурсоснабжающими организациями усилить работу по снижению сроков и количества административных процедур. Нужно помогать инвесторам быстро пройти все согласования и свести к минимуму бюрократию. Это же касается работы минимущества и Росреестра», – подчеркнул губернатор.