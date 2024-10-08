В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину

Глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ён Хён считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России.

"Россия и Северная Корея подписали договор, который приближается по уровню к военному союзу, поэтому, как мы считаем, вероятность отправки солдат высока", - приводит слова министра ТАСС.

Он также заявил, что информация о смерти солдат и офицеров Корейской народной армии в зоне СВО якобы "с большой вероятностью может соответствовать действительности".

В июне Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.

В январе в МИД опровергли заявления об атаках РФ по Украине ракетами из КНДР. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные заявления делаются в связи с провалом "украинской кампании Вашингтона".