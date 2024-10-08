Экс-глава Екатеринбурга вступился за сохранение льготной ипотеки во благо строительной отрасли

Вице-президент Национального объединения строителей и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выступил за возвращение льготной ипотеки для сохранения строительной отрасли.

По его словам, в 2025-26 годах строительная отрасль значительно снизит свои темпы и не только из-за дефицита кадров, но и по причине невозможности людей приобретать новое жилье. Причина в ключевой ставке ЦБ, которая продолжит ужесточаться, а также в сокращении льготных программ. В связи с этим государству все же придется предпринять определенные меры.

"Мы просто можем потерять какие-то строительные подразделения, можем потерять компетенции. Придётся более внимательно относиться к субсидированию ряда вопросов со стороны органов власти. Придётся все-таки льготную ипотеку для определённых категорий сохранять, потому что ипотека является основным драйвером развития строительной отрасли", – отметил Аркадий Чернецкий в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Напомним, в конце сентября стало известно, что средняя ставка по ипотеке в России превысила 21% и достигла максимума за шесть лет. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки на жилье в новостройках и повышения ключевой ставки Центробанка. Семейный доход, необходимый, чтобы оплачивать ипотеку в России, превысил 103 тыс. руб.