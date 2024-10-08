МИД: В Курской области из-за действий ВСУ погибли 70 человек

Более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Но, по его словам, реальное число, вероятно, намного больше.

"Значительная часть людей - это люди, пострадавшие на той территории, которую контролируют украинские боевики", - сказал Мирошник в интервью каналу "Россия 24".

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.