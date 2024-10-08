08 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Услуги такси в России этим летом подорожали на 11%

Средний чек на такси в России этим летом вырос на 11% - он составил почти 600 рублей. По словам экспертов, такси будет дорожать и дальше из-за дефицита водителей, увеличения цен на автомобили, их содержание и обслуживание, пишет РБК. Таковы данные аналитического центра "Чек Индекс".

При этом количество поездок выросло на 5%. Увеличение спроса связывают с ростом доходов, подъемом потребительской уверенности и возросшим туристическим трафиком.

До конца года цены на такси могут вырасти на 30% по сравнению с показателем 2023 года. Об этом РБК рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также связывает это с ростом цен на автомобили, запчасти и страховку.

С такими цифрами согласен директор сервиса заказа такси "Максим" Максим Шушарин. По его словам, таксопарку нужен тариф в два раза больший чем сейчас: от 70 рублей за километр.

Президент общественной организации "Объединение самозанятых России" Игорь Жмакин считает, что дефицит водителей связан с введением закона "О такси".

Его ввели в сентябре 2023 года. Теперь в такси не могут работать лица с непогашенной судимостью и те, у кого есть три и более неоплаченных штрафа. Также нужно иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Автомобили такси должны иметь "шашечки", оранжевый фонарь на крыше и соответствовать экологическим стандартам.

В сентябре директор по корпоративным отношениям и связям с органами госвласти "Яндекс Такси" Антон Петраков говорил, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси. Из-за этого цены вырастут еще больше.

Теги: такси, яндекс, цена, агрегатор


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