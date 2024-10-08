08 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чернецкий предложил обучать мигрантов-строителей на их же родине

Бывший глава Екатеринбурга, а ныне зампред областного заксобрания и вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий предложил обучать мигрантов профессии строителя у них на родине. Это позволит сократить время обучения приезжих и создать поток уже квалифицированных кадров в Свердловскую область.

"Чтобы решить проблему дефицита кадров, нужны очень серьезные структурные подвижки с точки зрения формирования системы образования, подготовки кадров, использования потенциала, будем называть вещи своими именами, мигрантов, которые работают у нас. Сегодня совершенно очевидно вырисовывается потребность не просто привезти сюда людей из дружеского Таджикистана, а привезти сюда тех людей, которые обладают нужной квалификацией. А для этого нужно организовывать обучение их не только здесь, но и там, у себя дома, чтобы сюда они приехали не учиться, а уже по-настоящему работать", – отметил Аркадий Чернецкий в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По его словам, в противном случае уже в 2025-2026 годах строительная отрасль региона ощутит на себе значительный дефицит кадров. Для иностранцев же профессия строителя будет презентабельной, поскольку на сегодняшний день средняя зарплата специалистов более 100 тыс. руб.

Теги: Чернецкий, мигрант, строитель, обучение


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