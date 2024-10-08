08 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: ОЭЗ &quot;Лотос&quot;

Специалисты астраханской ОЭЗ «Лотос» провели деловые переговоры на площадке международного форума

Более 500 участников из 15 стран собрал Международный форум особых экономических зон. Мероприятие проходило в подмосковном наукограде Дубне на территории одноимённой особой экономической зоны. В форуме участвовали представители астраханской ОЭЗ «Лотос».

В течение двух дней участники обсуждали актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом, возможности взаимодействия между экономическими зонами России и стран БРИКС, а также Белоруссии, Казахстана и других государств. Пленарное заседание форума открыл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В рамках мероприятия также прошёл международный конгресс свободных и особых экономических зон, в котором представители Казахстана, Китая, Кубы, Турции и ОАЭ рассказали о своём опыте развития свободных экономических зон и промышленных парков, представили перспективные проекты для развития кооперации.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, делегация АО «ОЭЗ „Лотос“» приняла участие во всех основных мероприятиях форума, провела встречи с представителями российских и зарубежных экономических зон и компаний.

«Нам удалось пообщаться с главным управляющим турецкой промышленной зоны „Адана“, представителями министерства экономики и финансов Камбоджи, а также с участниками форума из Белоруссии, стран Африки и ОАЭ, — прокомментировала начальник управления по работе с резидентами АО «ОЭЗ „Лотос“ Ирина Бочарникова. — Также провели переговоры с коллегами из российских ОЭЗ, представителями банков, которые разрабатывают финансовые продукты для их резидентов. Особенно был интересен опыт работы ОЭЗ „Дубна“. Участие в подобных мероприятиях помогает быть в курсе лучших мировых практик в развитии особых территорий и расширять географию сотрудничества».

(2024)|Фото: ОЭЗ "Лотос"

Астраханское АО «ОЭЗ «Лотос» постоянно развивает международное взаимодействие. Управляющей компанией подписано более 20 соглашений с партнёрами из 10 стран. Имеет богатый опыт взаимодействия с Ираном: первую очередь завода моющих средств крупного иранского холдинга Golrang планируется ввести в эксплуатацию в Астраханской области в 2025 году. Выход на проектную мощность запланирован к 2029 году.

(2024)|Фото: ОЭЗ "Лотос"

Теги: особые экономические зоны, форум, александр новак, астраханская оэз лотос


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