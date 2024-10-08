08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минздрав Свердловской области: План вакцинации против гриппа выполнен только на 30%

Главный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов сообщил на брифинге, посвященном вакцинации против гриппа, о ее крайне низких темпах. При этом вакцинация началась еще 23 августа.

"На сегодня выполнено чуть больше 30% от плана вакцинации. Это охватывает 22-23% граждан, но нам нужно охватить 65% нашего населения. Тогда мы будем защищены от эпидемии", - подчеркнул Харитонов.

По его словам, если достаточное количество горожан поставят прививку, то во время заболеваемости гриппом не потребуется вводить строгие противоэпидемические меры, такие как ограничение массовых мероприятий и дополнительные школьные каникулы.

"Вакцина сегодня есть, она есть во всех поликлиниках города. Бесплатной вакцинации подлежат дети до 18 лет, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями, беременные женщины", - сообщает Александр Харитонов.

Кроме того, бесплатно поставить прививку от гриппа могут педагоги, медицинские работники, работники транспорта и торговли.

Он также обращает особое внимание на необходимость вакцинации для беременных женщин.

"Когда женщина во втором или третьем триместре начинает болеть гриппом – это обязательно скажется на ее будущем ребенке. И самое главное, что все окружение вокруг беременной женщины должно быть тоже привито", - отмечает специалист Минздрава.

Он также призвал горожан не бояться прививок. По его словам, современные российские вакцины имеют очень высокое качество. Кроме того, противопоказания для вакцинации на сегодняшний день минимальные.

"Сегодня разрешено прививать детей с шести месяцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - сообщает Харитонов.

Пик заболеваемости гриппом, по словам специалиста, стоит ожидать примерно в начале декабря.

Теги: эпидемия, вакцина, план


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