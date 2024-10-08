08 Октября 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Тела погибших россиян в горах Непала до сих пор не могут поднять из пропасти

Тела погибших в горах Непала россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Спасатели собираются спускаться на лебёдке, сообщает MASH.

Тела нашли на высоте 7100 метров во время облета территории на вертолете.

Пятеро альпинистов собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось еще 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть.

Восхождение на гору Дхаулагири пытались осуществить Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилев.

Еще один участник - Валерий Шамало - почувствовал себя плохо и не стал продолжать восхождение, пишут Известия.

По его словам, группа выдвинулась достаточно поздно. Ночью был сильный шквалистый ветер, "который мог сбить с ног". Мужчина спустился вниз в один из лагерей и ждал там. Его товарищи ближе к 11 утра перестали выходить на связь. По словам Валерия, они могли дойти до вершины, но что-то пошло не так, когда альпинисты возвращались. Ранее группа не поднималась на эту "неприятную гору": там очень много снега, сказал Валерий.

Теги: Непал, альпинист, Дхаулагири


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