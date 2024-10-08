Чернецкий: Для развития метро в Екатеринбурге нужна федеральная программа поддержки

Зампред заксобрания Свердловской области, вице-президент Национального объединения строителей и бывший мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий заявил, что для дальнейшего строительства метро в Екатеринбурге необходимо создание федеральной программы поддержки развития метрополитенов. По его словам, такая программа позволит накопить достаточное финансирование, чтобы строительство не остановилось на полпути.

"Обязательно нужно добиваться, чтобы метро построили. Специфика Екатеринбурга заключается в том, что он очень компактный. Сегодня сделать какие-то коридоры по земле практически невозможно. Это надо сносить полгорода для того, чтобы решить вопрос наземным транспортом. Я не сомневаюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решен. Но специфика метро заключается в том, что метро нельзя начинать, не имея полной картины, каким образом оно будет финансироваться. Метро – это очень дорогостоящий проект. А если, как говорится, насобирать деньги на то, чтобы начинать строить, а потом развести руками и сказать, у нас больше денег нет, то это безобразие, это преступление. Какое-то время – и то, что будет выкопано, его просто затопит", – объяснил Аркадий Чернецкий в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По его словам, программа поддержки развития метрополитена сильно помогла бы крупным российским городам, в которых транспортная ситуация складывается не лучшим образом. Он также добавил, что такой общественный транспорт, как метро, в больших городах заменить ничем невозможно.

На сегодняшний день в Екатеринбурге существует только одна линия метро, которая состоит из девяти действующих станций. Их протяженность составляет 13,8 километра. Доля метро в общегородских перевозках составляет 25%. Нынешние власти Екатеринбурга и Свердловской области вынашивают планы развития так называемого "наземного метро" – городской электрички, уверяя, что она якобы способна стать полноценной заменой подземке.