Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями

Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля. Об этом сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню.

По его словам, поставки запланированы на первый квартал 2025 года, передает РИА Новости. Также Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков, добавил министр.

Ранее Минобороны Нидерландов официально подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине. Как сообщалось, Киев получил несколько самолетов в июле этого года. В августе украинские военные официально подтвердили потерю первого истребителя F-16. Погиб летчик Алексей Месь, управлявший бортом, - один из шести украинских офицеров, обученных странами НАТО для полетов на этом типе самолетов. В ВСУ заявили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием катастрофы.