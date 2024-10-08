В Новом Уренгое воспитанница детского сада получила тяжелую травму

В Новом Уренгое началось расследование обстоятельств получения воспитанницей детского садика тяжелых травм. Это случилось во время прогулки еще в августе.

Как сообщает управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, воспитанница детского сада во время прогулки упала с высоты и получила травмы. Врачи оценили их как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".