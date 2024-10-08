В Тюмени о прибытии транспорта можно узнать через QR-код

В Тюмени на двух остановках появились QR-коды. Отсканировав их, можно узнать, как скоро приедет тот или иной общественный транспорт.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аншлаги с QR-кодами разместили на остановках "Газпром" и "Улица Холодильная" (по направлению в центр города). С их помощью всегда можно узнать точное время прибытия транспорта.

Если такой формат информирования будет удобен жителям, то подобные аншлаги появятся и на других остановках города.

Чтобы узнать, когда приедет автобус, надо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется расписание маршрутов с данной остановкой и временем прибытия транспорта.