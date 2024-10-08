Российские альпинисты погибли в Непале

Пять российских альпинистов найдены мертвыми в Непале. Они пытались покорить гору Дхаулагири.

Альпинисты перестали выходить на связь 6 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times.

Тела нашли на высоте 7,1 км. Предполагается, что люди упали с высоты 7,6 км.

Как рассказал организатор экспедиции Пемба Джангба Шерпа, связь с группой потеряли после того, как она вышла на штурм из высотного лагеря около шести утра.

"В последний раз они связывались с товарищами в базовом лагере вчера около 11:00", – сказал организатор.

Уже названы имена погибших. Это Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

Еще один участник экспедиции – Валерий Шамало – отказался от восхождения на вершину, он доставлен в Катманду.

Горный массив Дхаулагири находится в центральной части Непала. Массив состоит из 11 вершин, главная из которых превышает 8 км.