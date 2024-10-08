МИД РФ: Разрешение Киеву бить вглубь России изменит природу конфликта

Разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом России Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие", — сказал дипломат РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украине в будущем разрешат наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием. При этом в сентябре в ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву. Обсуждения США и Британии о возможности ударов вглубь России не касаются оружия ФРГ, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.