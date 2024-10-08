С ритуальщиков, которых курирует мэрия Перми, "спросили" за возможную незаконную конкуренцию

Пермское краевое управление ФАС возбудило дело против ПМУП "Ритуальные услуги", учредителем которого является мэрия столицы края. Предприятие подозревают в обходе конкурентных процедур во время торгов на право заключения договора пятилетней аренды здания площадью 423,8 "квадрата" на Северном кладбище.

Заявки на указанные торги принимали в предновогодние и послепраздничные дни (с 21.12.2023 по 10.01.2024) в кабинете отдела закупок предприятия, рассматривали документы 11 января 2024 г., а на следующий день прошел аукцион. В итоге поступило три заявки от участников, одного из которых признали победителем, отдав ему в аренду указанное здание.

Антимонопольщики сочли, что нарушен закон, потому что сведения о проведении аукциона не были размещены на официальном сайте торгов в интернете. Сомнения вызвали способ проведения аукциона и закрытая форма подачи предложений о цене, что противоречит правилам проведения торгов.

Возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение назначено на 10 октября, сообщает Пермское УФАС.