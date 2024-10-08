Харрис в случае победы на выборах продолжит антироссийский курс своей партии

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах продолжит иррациональный антироссийский курс своей партии. Так считают эксперты, пишет РИА Новости.

"В случае победы Харрис будет также воинственно настроена против России из-за Украины, как и Джо Байден", - сказал профессор права университета штата Иллинойс Фрэнсис Бойл.

Тем временем, второй кандидат в президенты США - Дональд Трамп - наоборот настроен наладить отношения с Россией. Он критикует администрацию страны за отсутствие контактов с Москвой и говорит о том, что победа Харрис может привести к конфликту с РФ и даже третьей мировой войне.

Ранее стало известно, что Камала Харрис в случае победы на выборах не согласится на переговоры с Россией без участия Украины. Она отметила, что "Украина должна иметь право голоса, когда речь идет о ее будущем".

Выборы в США назначены на 5 ноября.