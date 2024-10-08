08 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Минздрав объяснил распространение пневмонии в школах Академического района Екатеринбурга

Главный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов объяснил причину распространения пневмонии в школах Академического района Екатеринбурга.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, специалист отметил, что что в первую очередь этим заболеванием страдают дети школьного возраста. Массовое распространение пневмонии в Академическом микрорайоне, которое зарегистрировали в сентябре, он объясняет высокой плотностью населения в этом районе и сосредоточением детей в крупных школах, рассчитанных на большое количество учеников. Но инфекция распространилась и на другие районы города. Этому, по словам специалиста Минздрава, способствует миграция детей, которая выражается в том, что родители возят детей в учреждения дополнительного образования (такие как кружки и секции) в другие районы.

Александр Харитонов отмечает, что при обнаружении малейших симптомов острого респираторного заболевания необходимо оставаться дома.

"Если в школе объявлен карантин, то детей не нужно водить в учреждения дополнительного образования, так как они "контактные" и они эту инфекцию передают другим детям. К сожалению, не все родители это понимают. <…..> Самое главное для профилактики этой инфекции – это разобщение. Больной человек не должен выходить из дома", – подчеркнул Александр Харитонов.

Департамент образования Екатеринбурга сообщал о том, что по состоянию на 2 октября в Екатеринбурге было зафиксировано 252 случая заболевания пневмонией, из них 206 случав было выявлено среди школьников и 46 среди детсадовцев. На дистант закрыли 14 школ и четыре детских сада, больше всего учебных заведений было закрыто в Академическом районе.

Теги: заболевание, карантин, школы


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