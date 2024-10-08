Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тысяч "квадратов"

Площадь пожара нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что продолжают гореть три резервуара с нефтепродуктами.

Утром 7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара было перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Из-за пожара в системе водоснабжения снижено давление воды, возможно частичное или полное отсутствие воды.