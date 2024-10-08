Экс-глава свердловского минтранса предстанет перед судом за взятку

Бывшие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и начальник государственного казенного учреждения Свердловской области "Управление автомобильных дорог" Вячеслав Данилов предстанут перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. В первом случае речь идет о 4 млн рублей, во втором - о сумме в 12,1 млн. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемые уже признали вину в полном объеме.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков, будучи еще министром, лично получил от бенефициара строительной компании взятку в 4 млн рублей. За эту сумму он пообещал заключить госконтракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них именно с указанным юридическим лицом. Соответствующее поручение министр устно дал начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", который находился от него в служебной зависимости.

Данилов заключил контракт, что и входило в его обязанности вместе с проверкой хода и качества выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, досрочным принятием и оплатой работ, в ходе личных встреч с руководителями организаций. Это и указало следователям на возможность передачи ему взятки за общее покровительство. При этом, суммы предполагаемых взяток, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались.

В общей сложности с октября 2022 года по сентябрь 2023 года начальник "Управления автомобильных дорог" получил в качестве взятки 12,1 млн рублей.

Расследование подошло к концу. Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме. Уголовные дела после вручения обвиняемым обвинительных заключений будут направлены в суды Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, о задержании Старкова стало известно в июле. В отставку он ушел еще в ноябре прошлого года. Вячеслава Данилова отправили в отставку в сентябре 2023 года по ходатайству, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а в октябре он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. Уже в марте был переведен на домашний арест, как и Старков.