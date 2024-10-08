Без IP-адресов. Власти определились с правилами регистрации блогеров

Минцифры и Роскомнадзор обнародовали проекты правил регистрации блогеров с аудиторией более 10 тыс. человек. Это два приказа, один из которых касается предоставления блогером сведений, позволяющих его идентифицировать, а второй - ведения реестра блогеров. Они разработаны взамен прежних.

Требования к блогерам несколько снижены. Так, от них не будут требовать IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и администрируется страница. Многие отмечали странность этого пункта, так как компьютера, с которого регистрировалась страница, может уже не быть, а текущий IP-адрес может меняться. Для блогеров-физлиц надо будет сообщать ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Юрист Павел Парфентьев отмечает еще одну непонятность. Действующий закон запрещает "последующее" распространение информации со страниц, не внесенных в реестр. Непонятно, идет ли речь только о репостах, сделанных после подачи информации в реестр, или же придется удалять все старые репосты из "нереестровых" блогов. Также закон запрещает репост информации из "нереестровых" блогов. Но малые блоги тоже "нереестровые". Формально это относится и к ним, хотя по сути абсурдно.

Ранее председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заверил, что к малым блогам это не относится, так как у них нет обязанности подавать о себе данные.

Его заместитель по комитету депутат Антон Горелкин считает порядок "максимально простым и дружелюбенным к блогерам". Он уверен, что все добросовестные владельцы каналов оперативно подадут в Роскомнадзор необходимые данные.

Можно добавить, что невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. С 1 января 2025 года Роскомнадзор получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем блогам и каналам, чьи владельцы не предоставят данные о себе.