Игорь Бабушкин в зоне СВО передал бойцам-астраханцам спецтехнику

"Встретился с земляками, проходящими службу в зоне спецоперации", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор во время поездки в зону СВО передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи: автомобиль, коптеры, рации и прочую необходимую технику.

"Надеюсь, всё это поможет им в выполнении боевых задач. А еще, чтобы поднять настроение ребятам, привезли частичку дома - астраханские арбузы. Каждая такая поездка – это еще одна возможность лично пообщаться с военнослужащими, узнать из первых уст, с какими проблемами они сталкиваются и чем еще мы можем помочь им самим и их близким. Парни должны знать, что их семьи не оставлены в одиночестве. Все вопросы записал, обязательно решим", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что был рад очередной встрече. "Мы вместе, и я верю, что победа будет за нами!", - уверен глава региона.