Глава Ставрополья: Блогер "Тринадцатый" оказал сопротивление при задержании

Блогер Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" оказал сопротивление при задержании, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление", - рассказал глава региона в видеообращении в телеграм-канале.

"Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать", - сказал Владимиров.

Гузенко ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста. Он находится в федеральном розыске по статье о хулиганстве.

5 октября Гузенко сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в Новопавловске. 7 октября блогера заключили под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в нападении на полицейского. По части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" Гузенко грозит лишение свободы до 5 лет.