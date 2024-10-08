08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Ставрополья: Блогер "Тринадцатый" оказал сопротивление при задержании

Блогер Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" оказал сопротивление при задержании, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление", - рассказал глава региона в видеообращении в телеграм-канале.

"Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать", - сказал Владимиров.

Гузенко ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста. Он находится в федеральном розыске по статье о хулиганстве.

5 октября Гузенко сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в Новопавловске. 7 октября блогера заключили под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в нападении на полицейского. По части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" Гузенко грозит лишение свободы до 5 лет.

Теги: блогер тринадцатый, егор гузенко, задержание


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Ранее 05.10.2024 21:20 Мск В России задержан блогер "Тринадцатый"

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