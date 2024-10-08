В Нижневартовске колледж готов потратить на охрану больше 30 млн

"Нижневартовский строительный колледж" готов потратить серьезную сумму – более 30 млн руб. – на охрану. Лот появился на портале "Госзакупок" вскоре после нападения на педагога колледжа в расположенном недалеко Лангепасе.

Карточка закупки появилась на портале 4 октября. До 14 октября принимаются заявки. Итоги подведут 16 октября. Начальная (максимальная) цена контракта – 31,6 млн руб.

Напомним, днем 1 октября 19-летний юноша напал на женщину-преподавателя колледжа в Лангепасе. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".