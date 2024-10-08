08 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Кольцово задержали рейс "Екатеринбург - Москва" из-за подозрения на минирование

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово на два часа был задержан рейс авиакомпании "Победа" до Москвы. Все из-за сообщения о якобы заминированном самолете.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, лайнер должен был вылететь из уральской столицы в 07.00, однако, когда самолет уже двигался в сторону ВПП, от одного из пассажиров поступило сообщение о возможной угрозе взрыва. Воздушное судно вынужденно вернули на стоянку. Пассажиров сопроводили обратно в терминал для повторного досмотра.

Специалисты досмотрели борт и багаж, однако ничего подозрительного или опасного не нашли. "Лжеминер" после рассказал, что услышал об угрозе взрыва якобы от соседей по креслу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться транспортной полиции.

С задержкой в два часа самолет все же вылетел в Москву.

Напомним, что 7 октября в аэропорту Кольцово пассажиры были вынуждены выстаивать большие очереди для регистрации на рейсы. Как оказалось, в работе программы воздушной гавани произошел сбой и она зависла, из-за чего регистрацию пассажиров пришлось проводить в ручную.

Теги: Кольцово, Екатеринбург, Москва, минирование, задержка, аэропорт, рейс


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