Зеленский повысил командующего покровским направлением. Безуглая возмущена

Зеленский повысил командующего покровским направлением командира 9-го армейского корпуса сухопутных войск ВСУ Александра Луценко, присвоив ему звание бригадного генерала.

Он возглавляет оперативно-тактическую группировку ВСУ "Донецк", отвечающую за покровское направление. Депутат Рады Марьяна Безуглая возмущена этим повышением, так как обвиняет Луценко в провале под Очеретино. В августе, когда российские войска заняли поселок Прогресс, а украинские боевики были вынуждены без его приказа отходить из окружения, он получил орден Богдана Хмельницкого второй степени. И вот сейчас, когда то же самое повторилось в Угледаре, откуда боевики уносили ноги, его повысили до генерала. При этом за Угледаром не было подготовлено рубежей обороны, а остатки 72-й бригады получили новые задания вместо восстановления.

"И вот этот "гений военного менеджмента" не только не был заменен на более опытного, а теперь еще и пополнил генеральскую "тусовку"!" - написала Безуглая.

Она регулярно резко критикует действия военного командования и политического руководства, обвиняя их в разных преступлениях.