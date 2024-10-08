На Украине резко выросло число дезертиров

На Украине резко выросло число дезертиров. Об этом сегодня сообщило украинское издание Страна.ua, пишет РИА Новости.

"На Украине в разы выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части", — говорится в статье.

В 2022 году завели дела из-за самовольного оставления части на 6 тысяч человек, в этом году — уже на 30 тысяч.

Также о растущем количестве дезертиров сообщил чешский аналитик Доминик Тихачек. Он назвал причиной этого ускоренную мобилизацию и отсутствие достаточного уровня подготовки.

"Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы", — сказал эксперт.

По его словам, новобранцам проще сдастся в плен или сбежать и скрываться.

Также о дезертирстве в ВСУ в сентябре сообщал американский телеканал CNN. Эксперты отметили низкий моральный дух из-за "изнурительного наступления России".

Между тем, издание The Financial Times пишет, что настроение у украинских чиновников меняется на фоне неудач в боевых действиях в Донбассе и напряженной обстановки с электроэнергией, что сулит стране перебои с теплоснабжением предстоящей зимой. Также там переживают из-за нехватки западной поддержки и оружия.