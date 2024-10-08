08 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"АльмакорГруп" подала на банкротство. Власти Екатеринбурга не беспокоятся о судьбе развязки у "Калины"

Московская компания "АльмакорГруп", занимающаяся строительством развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге, подала на банкротство. Соответствующий иск уже приняли к рассмотрению в Арбитражном суде столицы. Несмотря на это, власти Екатеринбурга не видят повода для беспокойства, и заменять застройщика на финальном этапе не планируют.

"Компания не обращалась в администрацию города с официальной информацией о банкротстве или неспособности продолжить работы. "На примете" [на замену] никого быть не может, так как все контракты заключаются по 44 ФЗ на основе конкурсной процедуры", - рассказали Накануне.RU в горадминистрации.

Помимо этого, вчера появилась информация о поступившем городским властям запросе от "АльмакорГруп" об увеличении сметы на строительство на 20%. В мэрии ответили, что новые документы сейчас проходят экспертизу, результаты которой появятся до ноября. Говорить же о стоимости строительства до результатов экспертизы рано. Изначальная стоимость развязки оценивается в 6,3 млрд руб.

Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году. В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%, а в сентябре глава Екатеринбурга сообщил о планах пустить движение до конца 2024 года.

Теги: АльмакорГруп, Екатеринбург, развязка у "Калины", банкротство, строительство


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