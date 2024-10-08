08 Октября 2024
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради спасения урожая

В Минсельхозе РФ призвали россиян идти в церковь и ставить свечи ради урожая. Из-за дефицита дождей ситуация с севом озимых в этом году складывается очень тяжело, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, сеять приходится практически в песок, надеясь, что дождь все-таки пойдет.

"Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю", — сказала Лут в интервью "Интерфаксу".

На фоне этого заявления стало известно, что парк сельхозтехники обновляется все хуже. Ассоциация "Росспецмаш" отмечает снижение отгрузок тракторов на 7%, зерноуборочных комбайнов — на 19%, кормоуборочных комбайнов — на 22%, сеялок — на 21% в январе – августе 2024 года. Об этом сообщил президент ассоциации Константин Бабкин в ходе Российского агротехнического форума. По мнению эксперта, падение связано с недофинансированием программы №1432 и снижением инвестиционной активности аграриев.

Как сообщало Накануне.RU, холодная весна и засушливая осень в этом году грозят неурожаем зерна в России, по оценкам специалистов, уже произошло сокращение на 12,8%, то есть до 124,4 млн тонн, пшеницы — на 10,7%. Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах. Мало того, что неурожай может сказаться на ценах и на экспортных возможностях в этом году, когда спад составил 18,7%, но это ставит под вопрос указ президента об увеличении сельхозпродукции для экспорта к 2030 году на 25%.

Теги: оксана лут, урожай, свечи


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