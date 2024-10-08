В ЦПКиО Екатеринбурга стартовало строительство 5-этажной горки

В ЦПКиО Екатеринбурга сегодня стартовало строительство зимней 5-этажной горки. Традиционно она расположится на алее Маяковского, сообщает пресс-служба парка.

Там также сообщили, что из-за строительных работ на месяц будет закрыт сквозной проход от входа со стороны ЖК Clever park к Центральной аллее, а также туалет на аллее Маяковского. Попасть в Общественный огород можно со стороны ЖК Clever park или обойдя закрытый участок. Ближайший туалет — с торца в здании "Хинкали Котэ".

Ранее мы писали, что ледовый городок в Екатеринбурге могут перенести в Исторический сквер. Вместо него на Площади 1905 года обустроят огромный каток с фудкортом и зонами отдыха.