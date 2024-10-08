В Прикамье экс-глава минтранса добился перевода в исправительный центр

08 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье экс-глава минтранса добился перевода в исправительный центр

Бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев добился перевода из колонии строгого режима в исправительный центр, где займется принудительными работами. Из восьми с половиной лет Закиев отсидел пять дет четыре месяца. Срок истекает 28 ноября 2027 г. Решение Соликамского городского суда о переводе может быть обжаловано, пишет "РБК-Пермь".

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. В конце мая 2019 г. суд приговорил Закиева к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Теги: Алмаз Закиев, срок, коррупция, министр транспорта


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2024 16:13 Мск Экс-глава минтранса Прикамья не смог заменить колонию на принудительные работы
Ранее 20.08.2019 15:03 Мск Остался в силе приговор экс-главе минтранса Прикамья, получившему срок за взятку
Ранее 31.07.2019 08:56 Мск Апелляцию экс-главы минтранса Прикамья, получившего срок за взятку, рассмотрит краевой суд
Ранее 07.06.2019 10:06 Мск Экс-глава минтранса Прикамья обжаловал приговор за взятку в 8,4 миллиона
Ранее 29.05.2019 13:55 Мск Экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет "строгача" за взятку в 8,4 млн
Ранее 20.02.2019 11:58 Мск Бывший вице-премьер Прикамья подтвердил показания по делу экс-министра спорта края, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 11.12.2018 16:10 Мск В Перми стартовал суд над экс-министром транспорта Прикамья
Ранее 05.12.2018 10:35 Мск Стартует суд над экс-министром транспорта Прикамья, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 07.11.2018 15:45 Мск Ушло в суд дело экс-главы минтранса Прикамья, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона
Ранее 13.10.2017 12:38 Мск Дело экс-главы минтранса Прикамья переквалифицировано и передано в СК
Ранее 08.02.2017 16:10 Мск Многолетний соратник Басаргина Олег Демченко, возможно, задержан
Ранее 10.01.2017 13:46 Мск Близкого соратника главы Прикамья вновь допросили в ФСБ в рамках "уголовки" одного из министров
Ранее 22.12.2016 14:37 Мск Вице-премьера Пермского края Олега Демченко доставили на допрос в УФСБ
Ранее 03.11.2016 15:24 Мск Главе минстранса Прикамья предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
Ранее 28.10.2016 13:58 Мск В Пермском крае назначен и.о. главы минтранса
Ранее 27.10.2016 14:31 Мск Подозреваемый в злоупотреблении глава прикамского минтранса отстранен от должности
Ранее 27.10.2016 13:09 Мск Алмаз Закиев не пришел на парламентский час в заксобрание Пермского края
Ранее 26.10.2016 10:39 Мск Глава минтранса Прикамья допрошен и отпущен под подписку
Ранее 25.10.2016 11:11 Мск Глава минтранса Прикамья попал под "уголовку"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети