В Прикамье экс-глава минтранса добился перевода в исправительный центр

Бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев добился перевода из колонии строгого режима в исправительный центр, где займется принудительными работами. Из восьми с половиной лет Закиев отсидел пять дет четыре месяца. Срок истекает 28 ноября 2027 г. Решение Соликамского городского суда о переводе может быть обжаловано, пишет "РБК-Пермь".

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. В конце мая 2019 г. суд приговорил Закиева к восьми с половиной годам колонии строгого режима.